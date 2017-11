Après avoir décroché son quatrième Soulier d’Or, Lionel Messi a accordé une interview à ESM (European Sports Media), relayée par Mundo Deportivo. La star argentine du FC Barcelone a notamment évoqué les conséquences du départ de Neymar.

« Le départ de Ney nous a obligé de changer notre façon de jouer. Nous avons perdu un grand potentiel offensif, mais cela a favorisé l’aspect défensif. Actuellement, nous sommes plus armés au milieu du terrain, nous avons plus d’ordre, ce qui nous rend plus fort défensivement ».