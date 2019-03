Manchester United l’a prouvé en renversant le PSG, il se passe toujours quelque chose d’incroyable en phase finale de la Ligue des Champions. Et forcément, le scénario du match du Parc des Princes va donner des idées à l’OL qui va tenter de réaliser pareille performance au Camp Nou face au Barça. Avec les droits de la Premier League, RMC Sport est désormais incontournable dans le paysage audiovisuel footballistique français.

Dès lors, il serait dommage de ne pas profiter de l’offre à 19 € sans engagement proposée par SFR pour profiter de 100 % de la plus prestigieuse des compétitions européennes et donc du match retour au Camp Nou entre le Barça et l’OL, le dernier représentant encore en lice en C1 qui vise une qualification pour les 1/4 de finale de la compétition face à la bande à Lionel Messi. Après le 0-0 au Groupama Stadium, tout est possible donc pour les Lyonnais qui vont devoir compter sur un soutien sans faille pour espérer franchir l’obstacle catalan.

Grâce à cet abonnement sans engagement, profitez également des 1/4 de finale de la compétition et du match retour de l’irrésistible équipe rennaise qui va devoir défendre les deux buts d’avance qu’elle a obtenus au match aller des 1/8e de finale de la Ligue Europa face à Arsenal.