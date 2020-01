Fin novembre, face au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé avait dû quitter ses partenaires en cours de rencontre, la faute à une blessure musculaire. Le Français devrait revenir sur les pelouses à la mi-février, alors qu’il se récupérait à Doha depuis quelques temps déjà.

Et après un mois et demi au Qatar, interrompus par quelques courts aller-retours en Europe, le joueur formé au Stade Rennais est définitivement de retour en Catalogne. Il poursuivra donc son processus de récupération dans les installations du Barça et assistera à la rencontre de son équipe face à Granada dimanche soir.