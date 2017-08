Sauf tremblement de terre, Ousmane Dembélé va signer au FC Barcelone pour 150 millions d’euros environ (bonus compris) et devenir le joueur français le plus cher de l’histoire. L’ailier droit de 20 ans va quitter le Borussia Dortmund, un an seulement après avoir rejoint le club de la Ruhr.

Et selon les informations de Mundo Deportivo, l’ex-Rennais va passer sa visite médicale à Barcelone lundi matin (vers 8 heures). Suivra ensuite la présentation du joueur censé succéder à Neymar (l’heure n’a pas été définie) au Camp Nou.