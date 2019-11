Avant d’évoluer sous les couleurs du FC Barcelone où il a signé en août 2017, Ousmane Dembélé (22 ans) évoluait avec le Borussia Dortmund lors de la saison 2016-2017. Un club qu’il va retrouver pour la première fois depuis son départ en Ligue des Champions. En effet, le Barça reçoit le BVB ce soir (21h00) pour le compte de la cinquième journée des phases de poule du Groupe F, et ce dernier n’est pas insensible à cette affiche comme il l’a déclaré sur le site officiel du club blaugrana.

« Contre le Borussia Dortmund, ce sera un match spécial pour moi. Je vais revoir mes anciens coéquipiers et, même si nous serons adversaires, rien ne change entre nous. Je suis parti il y a 3 ans et je ne les ai pas revus depuis. Ce sera un peu dur pour moi mentalement mais je serai content de les retrouver et de jouer contre eux », a-t-il expliqué.