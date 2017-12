Le FC Barcelone devrait être actif cet hiver. En plus de Yerry Mina pour le secteur défensif, le club catalan souhaite également enrôler un milieu de terrain. Et Mesut Özil pourrait être l’heureux élu.

Sport affirme ainsi qu’il y a eu une réunion entre le Barça et l’entourage du joueur jeudi dernier. Et le leader de Liga sait désormais que l’Allemand veut revêtir la tunique blaugrana, et l’agent aurait assuré au club qu’il a le feu vert d’Arsenal pour négocier le transfert du joueur....