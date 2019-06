Conspué et critiqué par bon nombre de supporters barcelonais, Ernesto Valverde devrait rester à Barcelone, lui qui a le soutien de son président Josep Maria Bartomeu et d’une bonne partie de son vestiaire. Et Pep Guardiola, toujours aussi apprécié par les fans culés, a tenu à l’encenser.

« Je trouve que c’est un entraîneur spectaculaire, au-delà de la grande amitié qui nous lie. Il a fait un très très bon travail ces deux dernières années. Nous perdons tous et la Ligue des Champions est une compétition qui se joue sur des détails. Mais le Barça est une équipe qui a gagné deux Ligas consécutives donc je célèbre le fait qu’il continue, parce que le Barça est toujours fidèle à son style », a-t-il expliqué à Catalunya Radio.