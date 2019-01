Si les quelques problèmes rencontrés par Ousmane Dembélé semblent maintenant oubliés à Barcelone, c’est sur Philippe Coutinho que se posent maintenant tous les regards. La star brésilienne a perdu sa place de titulaire et livre des prestations plutôt médiocres lorsqu’Ernesto Valverde fait appel à lui, à tel point qu’en Espagne on commence à parler de malaise Coutinho, alors que les tabloïds anglais évoquent eux déjà un départ de l’ancien des Reds.

Et selon AS, la prestation du Brésilien face à Getafe dimanche dernier a passablement énervé son coach, notamment parce qu’il a mis trop de temps pour se préparer à entrer en jeu, dans un match décisif du haut de tableau. Affaire à suivre...