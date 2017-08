Depuis le début du mercato, le Barça tente de se défaire d’Arda Turan et de Douglas, notamment parce qu’ils ne rentrent pas dans les plans d’Ernesto Valverde, mais aussi pour libérer des fonds pour mener à bien d’autres opérations. Mais pour l’instant, les deux joueurs ne trouvent pas preneur.

Et pour cause, comme l’explique Mundo Deportivo, le Brésilien et le Turc veulent toucher autant qu’au Barça dans leur prochain club, et sont même prêts à rester en Catalogne sans jouer plutôt que d’aller dans un club où ils seront moins payés.