Auteur d’un but décisif face à l’Atlético samedi soir, Ousmane Dembélé aurait, selon les informations de Goal, demandé à quitter le FC Barcelone. Et les dirigeants barcelonais seraient favorables à un départ du Français, notamment à cause de ses supposés problèmes de comportement.

Mieux encore, il pourrait servir de monnaie d’échange, et l’idée de l’inclure dans un deal pour Neymar (avec de l’argent en plus), dès le mois de janvier, aurait germé dans la tête des dirigeants... Pas sûr que ça suffise à convaincre le PSG. Une information à prendre de toute façon avec énormément de pincettes.