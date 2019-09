Pendant toute la période du mercato estival, le dossier Neymar a fait les gros titres de la presse spécialisée. Finalement, après d’innombrables rebondissements, le Brésilien est resté au PSG, faute d’accord avec le FC Barcelone. Mais en Espagne, un retour de l’attaquant ne faisait pas l’unanimité.

C’est le cas de Vicente del Bosque. Dans les colonnes de AS, l’ancien coach du Real Madrid et de la sélection espagnole, a confié qu’il n’aurait pas repris l’international auriverde : « Je pense que c’était bon pour la ligue espagnole de le faire revenir mais si j’avais été dans un club, je ne l’aurais pas pris. C’est un excellent joueur mais je ne l’aime pas pour d’autres choses. Avec Barcelone, soit il s’est bien comporté, soit mal ou soit très mal, juge le champion du Monde 2010. Si vous faites une enquête chez les supporters barcelonais, ils sont plus de cinquante pour cent réticents à le voir revenir. Il y a bien une raison à cela. »

