Arrivé en 2013 au FC Barcelone, Neymar avait quitté la Catalogne quatre ans plus tard, afin de signer au PSG pour un montant record (222 M€). Une décision qui a étonné Carles Puyol, qui a eu l’occasion d’évoluer une année avec la star brésilienne (en 2013/2014) : « Il faudrait lui demander (s’il s’est trompé en quittant Barcelone, ndlr), a confié Puyol à Marca. Il était au meilleur endroit et avec les meilleurs coéquipiers. C’était un joueur très demandé, mais il voulait d’autres défis et nous devons l’accepter. »

« Maintenant, il est également avantageux de dire qu’il avait tort, a poursuivi Puyol. Il a eu des blessures et le PSG ne fait pas les choses comme prévu, notamment en Ligue des champions. Mais il lui reste encore une grande carrière et quand il aura fini, il devra faire le point. »