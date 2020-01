Après la défaite de son équipe face à Valence le week-end dernier (2-0), Quique Setién a reçu bon nombre de critiques de la part des médias espagnols ou des supporters. Alors que les Catalans affrontent Leganés en Copa del Rey jeudi soir, l’ancien coach du Betis était présent en conférence de presse.

« Avoir plus de temps sans la pression des résultats serait bien mieux, mais on comprend ce besoin de prendre des points pendant qu’on développe peu à peu ce qu’on veut. Ces joueurs faisaient déjà beaucoup de choses qu’on leur demande, d’autres, nouveaux, n’avaient pas forcément l’ADN de ce club. On transmet beaucoup d’information aux joueurs et il y a beaucoup de travail à faire, mais l’intelligence des joueurs rend tout ça plus facile », a confié Setién, qui se montre confiant pour la suite des événements.