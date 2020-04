A l’arrêt depuis plusieurs semaines comme l’ensemble des championnats européens, la Liga ne sait toujours pas si elle pourra reprendre ses droits dans les prochains jours. Confiné comme l’ensemble des joueurs et des staffs techniques, l’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién a évoqué son désir d’être sacré champion d’Espagne sur le terrain. Dans une interview accordée à TV3, le technicien du Barça a également livré son ressenti sur la fin de la saison en Espagne.

« Je voudrais jouer et être champion en jouant, c’est évident. Mais la réalité est que la situation est telle qu’elle est et a été coupée. Je ne sais pas si cela vaudrait la peine d’attribuer un titre ou pas. Je ne me sentirai pas champion même si j’ai deux points de plus que lorsque je suis arrivé, nous étions à égalité avec le Real Madrid . Mais c’est totalement anecdotique. C’est une situation très difficile pour tout le monde. Et ce qui m’inquiète vraiment, c’est que cela soit résolu le plus tôt possible, et nous pouvons sortir et nous embrasser et récupérer les personnes âgées qui souffrent de cette situation avec plus d’intensité. Le reste est superflu. Si nous devons finir et que nous ne pouvons pas jouer ... Et si nous jouons et jouons, tant mieux. Voyons si nous pouvons conserver cet avantage, » a ainsi commenté Setién. Espérons que le football reprendra rapidement ses droits pour vivre à nouveau le mano à mano entre les Blaugranas et le Real Madrid...