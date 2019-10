C’est la révélation de ce début de saison au FC Barcelone et en Espagne. Ansu Fati (16 ans) étonne le monde du football par sa précocité. Raúl, l’ancien buteur du Real Madrid, est aussi sous le charme de l’attaquant barcelonais.

« Ce sont de jeunes joueurs qui apparaissent à la fois et qui ont quelque chose de différent. Vous devez être patient, calme et en profiter, explique l’entraîneur de la Castilla dans Mundo Deportivo. Je pense que c’est bien pour le football que les joueurs sortent avec cette jeunesse et cette qualité. Quoi qu’il fasse, il gagnera sur le terrain et il se débrouillera. »