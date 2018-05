Si le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid n’avait pas vraiment d’enjeu sportif, la rivalité entre les deux clubs ennemis a pris le dessus et les deux géants espagnols ont offert aux supporters venus en nombre un match disputé (2-2). Une fois de plus, l’arbitrage a été au cœur de la polémique et l’homme en noir de la rencontre, José Hernández Hernández, en a pris pour son grade.

Dans des propos relayés par la radio Onda Cero, Lionel Messi aurait intimidé l’arbitre dans le tunnel du Camp Nou à la mi-temps. « C’est bien de leur offrir des choses. Tu te chies dessus, tu te chies dessus. Vous êtes toujours pareil. Tu te chies dessus. Nous avons gagné la Liga et c’est tout. Pas besoin que tu leur offres le match. C’est une putain de merde », aurait-il lancé.