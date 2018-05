Auteur d’un tacle violent sur Ousmane Dembélé lors de FC Barcelone-Real Sociedad (1-0, 38e et dernière journée de Liga), Raul Navas a posté un message sur Instagram pour présenter ses excuses à l’attaquant français et lui souhaiter un prompt rétablissement.

« Concernant ce qui s’est passé hier, c’était une action rapide, sur laquelle je joue le ballon de manière assez appuyée et je percute malheureusement Dembélé. C’était un très vilain tacle, qui ne me ressemble pas. À aucun moment, je n’ai voulu lui faire mal et je me suis excusé deux fois sur le terrain. Je veux faire part de mon soutien à Dembélé, j’espère qu’il reviendra vite et que je pourrais le voir au Mondial comme une fusée avec son pays », a confié le défenseur espagnol.