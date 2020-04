Présenté comme l’un des plus gros espoirs de La Masia depuis des années, et assez intéressant lorsqu’il a l’opportunité de fouler la pelouse, Riqui Puig est cependant en manque flagrant de temps de jeu à Barcelone. Les places sont chères au milieu, et le joueur de 20 ans a dû se contenter de deux entrées en jeu en Liga cette saison.

Selon le quotidien Sport, le FC Barcelone souhaite qu’il soit prêté. Il réalisera tout de même la pré-saison avec l’équipe sous les ordres de Quique Setién, mais la direction souhaite qu’il soit prêté dans un club où il sera sûr de jouer. Selon le média, il ne manque pas d’offres et de nombreux clubs européens sont intéressés.