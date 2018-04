Après les succès du Bayern et du Real Madrid, sur les pelouses de Séville et de la Juventus, hier soir, c’est au tour du FC Barcelone et de l’AS Roma de s’affronter ce soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Dans leur antre du Camp Nou, les Blaugranas, qui disputent leur onzième quart de finale de rang, tenteront d’éviter une quatrième élimination à ce stade en cinq ans. En face, les Italiens sont de retours dans le top 8 européen pour la première fois en onze saisons.

Pour cette rencontre, Ernesto Valverde peut compter sur un effectif complet. Remis de sa blessure, Sergio Busquets est titulaire dans le 4-4-2 au coup d’envoi, tout comme Samuel Umtiti. Sergi Roberto est préféré à Ousmane Dembélé. Côté romain, Eusebio Di Francesco devra lui faire sans plusieurs éléments. Outre Karsdorp, et Cengiz Ünder, le coach italien est également privé de Radja Nainggolan, touché à la cuisse et forfait de dernière minute. Lorenzo Pellegrini le remplace dans l’entre-jeu, alors que le trio Florenzi, Dzeko, Perotti tentera de donner des frissons à la défense blaugrana.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta (c), Sergi Roberto - Messi, Suarez

AS Roma : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi (c), Pellegrini, Strootman - Florenzi, Dzeko, Perotti