Cet été, alors qu’il venait d’être recruté par le FC Barcelone, le latéral portugais Nelson Semedo a eu maille à partir avec Neymar. Sur le départ, le Brésilien n’avait pas supporté une charge du Portugais et une altercation s’en était suivi. Dans des propos relayés par le quotidien catalan Sport, Semedo est revenu sur cette brouille.

« Ça ne m’a pas posé de problème parce qu’il s’agissait d’une situation normale lors d’un entraînement. mais ça a eu une répercussion plus importante que d’habitude. personnellement, ça ne m’a pas affecté parce que j’avais le soutien de tous. Je venais d’arriver (au Barça) et l’un des joueurs les plus influents du club est entré en conflit avec moi. Sur le coup, ça m’a dérangé mais j’ai compris qu’il se trouvait dans un moment difficile, il voulait partir. (...) Je ne pensais pas que Neymar pouvait s’en aller. Je ne pensais pas à cette époque qu’il pouvait quitter le Barça pour aller au PSG. Ça m’a surpris, tout comme les supporters qui ont été choqués ».