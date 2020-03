Si les stars de la Liga sont actuellement au repos, confinées chez elles, on peut tout de même les voir à l’oeuvre... sur FIFA. Un grand tournoi sponsorisé par le championnat espagnol est organisé en ce moment par Ibai Llanos, personnalité du monde du gaming en Espagne, et chaque équipe est représentée par un joueur. C’est par exemple Marco Asensio qui contrôle le Real Madrid pendant ce tournoi, alors que Marcos Llorente défend les couleurs de l’Atlético.

Côté Barça, c’est Sergi Roberto qui devait jouer... Mais le Catalan n’a pas pu disputer son match de quart de finale samedi soir face à Edu Exposito (Eibar). Et pour cause, Konami, éditeur du concurrent PES et sponsor du Barça, n’a pas laissé le latéral/milieu participer. On rappelle que tous les bénéfices récoltés par ce tournoi sur Twitch seront distribués aux autorités sanitaires espagnoles pour aider dans la lutte contre le coronavirus.