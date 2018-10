Dans une Liga des plus serrée, c’est le 2e, Séville (16 pts), qui se déplace chez le 4e, Barcelone (15 pts), pour le compte de la 9e journée (20h45). L’occasion pour les deux formations de prendre un peu d’avance sur le Real Madrid, tombé dans son stade face à Levante, en début d’après-midi (1-2), et sur l’Atlético, qui se déplace à Villarreal en début de soirée.

Pour cette rencontre, avant la réception de l’Inter en Ligue des champions (mercredi, 20h45), Ernesto Valverde s’appuie sur un 4-3-3. Dans le but, ter Stegen prend place. En défense, sans Samuel Umtiti, blessé, Piqué est aligné aux côtés de Lenglet. Semedo et Alba occupant les côtés. Au milieu, c’est un trio composé de Rakitic, Busquets et Arthur qui tentera de soutenir une attaque emmenée par Messi, Suarez et Coutinho ! Côté sévillan, Pablo Machin doit composé avec les blessures de Gabriel Mercado, sur le banc, et du capitaine Sergio Escudero. Dans son 3-5-2, Jesus Navas, Ever Banega et Pablo Sarabia seront des soutiens de poids à la doublette offensive André Silva-Wissam Ben Yedder.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Luis Suárez et Messi

Séville FC : Vaclík, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Navas, Banega, Arana, Sarabia, Vázquez, André Silva et Ben Yedder