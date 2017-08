Ousmane Dembélé a eu gain de cause. Après être allé au bras de fer avec Dortmund, il a rejoint le Barça contre un chèque de 147 millions d’euros, bonus compris. En conférence de presse ce mardi, Samuel Umtiti a commenté l’arrivée de son compatriote. « Je savais que le Barça était intéressé par son profil. J’avais souvent eu Ousmane au téléphone. C’est un ami pour moi. Je suis très content qu’il rejoigne cette équipe et qu’il vienne à Barcelone » "Dembouz" a-t-il l’ADN Barça ? « Ça, on le saura dans les prochains jours et les prochaines semaines ».

Ce qui est certain, c’est qu’il a tout pour remplacer Neymar à écouter Umtiti. « Oui, je ne souhaite pas lui porter l’œil. Il a les qualités pour jouer au Barça. C’est un profil depuis le départ de Neymar qui nous manque. Le connaissant, c’est quelqu’un d’insouciant, il ne se rend pas compte de ce qu’il fait et de son talent. C’est sa force. J’espère qu’il va nous aider à gagner des titres (...) J’ai hâte de le retrouver. Je pense que c’est un joueur qui peut avec son talent, démontrer encore plus dans notre équipe, notre championnat. C’est un travailleur, même s’il a un talent. Il sait où il veut aller. Il a la tête sur les épaules. Je serai derrière lui pour être sûr qu’il fasse tout ce qu’il faut ».

