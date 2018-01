Samuel Umtiti va devoir patienter. De retour de blessure, l’international français n’a pas été retenu dans le groupe d’Ernesto Valverde pour le 8ème de finale retour de la Coupe d’Espagne face au Celta Vigo.

Une déception pour le défenseur de 24 ans qui avait hâte de retrouver le chemin du terrain. « J’ai repris avec le groupe avec de très bonnes sensations », a confié Samuel Umtiti au micro de Barça TV. « Cela fait déjà quelques semaines que j’ai repris la course. Là, retrouver le ballon avec les coéquipiers, je suis le plus heureux ». L’entraîneur catalan veut sans doute préserver son joueur après sa blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Il devrait faire son retour au plus tôt, fin janvier.