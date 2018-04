Contre l’AS Roma, le FC Barcelone n’a pas fait de détail (4-1). Mais pour Samuel Umtiti, la soirée aurait sans doute eu une saveur encore plus goûteuse. En effet, le défenseur français pensait avoir inscrit son premier but pour les Blaugranas. Au final, c’est un but contre son camp de Manolas. Une scène sur laquelle est revenu l’ancien Lyonnais.

« C’est allé tellement vite. En fait, je pensais que c’était moi (qui avait marqué) et ils m’ont tous dit que ce n’était pas le cas. Au final, c’est un "csc". Espérons que ce sera partie remise », a-t-il déclaré au micro de beIN Sport.