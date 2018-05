Depuis son départ en 2016 de l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti a pris une nouvelle dimension. Deux ans plus tard, le défenseur de 24 ans est considéré comme un titulaire indiscutable au FC Barcelone, ainsi qu’en Equipe de France. Une ascension fulgurante sur laquelle ce dernier est revenu dans une interview accordée à L’Equipe.

« Dans un club comme celui- là, on ne peut que s’améliorer. Aux entraînements déjà. Puis en match, car on joue les plus grandes compétitions. Être confronté aux meilleurs attaquants, ça fait progresser. Tout comme être aux côtés de grands joueurs qui sont là au quotidien pour te donner des conseils. Je pense que c’est facile d’avancer au FC Barcelone. Même s’il faut être à l’écoute », a-t-il confié.