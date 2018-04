Au lendemain de la défaite du barcelonaise face à la Roma, la presse catalane affirmait que le Barça avait freiné la prolongation de Samuel Umtiti à cause des prétentions trop élevées du joueur, et qu’une partie du vestiaire n’était pas contente du comportement du Français. Aujourd’hui, AS confirme que le défenseur formé à l’OL s’est fait reprendre dans les vestiaires.

Le média explique ainsi que Piqué et Busquets sont allés chercher le Français au retour de Rome et lui ont fait comprendre le mécontentement qu’il y avait et que son attitude n’était pas la meilleure ces dernières semaines.