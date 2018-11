En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2020, Jordi Alba s’étonnait récemment de ne pas avoir de nouvelles de son club concernant sa prolongation. Le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo rapporte aujourd’hui que les dirigeants blaugranas ont accéléré sur le dossier, une réunion ayant eu lieu pour commencer les négociations.

L’agent du latéral gauche, Vicente Forés, s’est entretenu avec Pep Segura, Éric Abidal, Oscar Grau et Ramon Planes, en début de semaine. Ce qui est proposé ? Une revalorisation salariale et un nouveau contrat de trois ans supplémentaires. Des discussions qui arrivent à point nommé, alors que la Juventus et Manchester City commençaient à s’intéresser au défenseur azulgrana.