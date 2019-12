Alors qu’il a quitté le Toulouse Football Club, il y a bientôt un an, le 31 janvier dernier, Jean-Clair Todibo (19 ans) n’a pas su s’imposer dans un effectif du FC Barcelone où il n’est pas évident de se faire une place. Le Français n’a, en effet, pas le même rendement que ses coéquipiers à son poste Samuel Umtiti ou encore Clément Lenglet, et encore moins le même temps de jeu. Un départ cet hiver serait alors à l’étude de la part des dirigeants catalans pour celui qui n’a joué que deux rencontres (77 minutes au total) depuis le début de la saison.

D’après Sport, le Milan AC aimerait s’attacher les services du défenseur central. Eric Abidal et son assistant Ramón Planes étaient à Milan et auraient discuté avec le directeur sportif du club lombard, Paolo Maldini, évoquant par la même occasion le sujet. Un transfert serait alors à l’étude. Il devrait contenir une clause de rachat pour le Barça. Cependant, le favori dans le dossier ne serait autre que le Bayer Leverkusen, qui aurait rencontré les Blaugranas et entamé des pourparlers avec en vue, un transfert à hauteur d’une dizaine de millions d’euros.