Choc au Camp Nou, à l’occasion des demi-finales aller de la Coupe du Roi (21h30), où le FC Barcelone affronte Valence pour tenter de prendre une option sur la finale. Alors que Leganés et le Séville FC se sont séparés sur un match nul (1-1), lors de la première demi-finale aller disputée hier à Butarque, les Blaugranas chercheront à défendre un titre qu’ils détiennent depuis maintenant trois saisons.

Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en championnat cette saison. A Mestalla, le Barça avait arraché un match nul grâce à Jordi Alba, après l’ouverture du score de Rodrigo (1-1). Nouvelle année, nouvelle compétition. Et ce soir, Ernesto Valverde peut s’appuyer sur un groupe quasi complet. Si Ousmane Dembélé et Thomas Vermaelen sont absents, le groupe blaugrana est très compétitif. De son côté, Valence est privé de trois cadres : Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia et Gonçalo Guedes.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelona : Cillessen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Busquets, Iniesta, Rakitic - Aleix Vidal, Suarez, Messi

Valencia CF : Jaume - Montoya, Gabriel Paulista, Vezo, Gaya - Soler, Parejo, Coquelin, Andreas Pereira - Rodrigo, Vietto