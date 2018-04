Le Barça a besoin aujourd’hui de retrouver ses esprits face à Valence, après la débâcle inattendue face à la Roma, en quart de finale de Ligue des Champions. Mais l’adversaire qui vient aujourd’hui rendre visite au leader est l’un de ses rivaux les plus coriaces. Une formation de Valence qui est celle qui a pris le plus de points lors des dernières saisons dans le fief de Barcelone : le club che y a remporté deux victoires lors de ses quatre derniers déplacements en Liga et vient d’emmagasiner la bagatelle de 25 points sur 27 possibles, lors des neuf dernières rencontres.

Pour tenter de se relancer et poursuivre sa série d’invincibilité en Liga, le Barça se présente aujourd’hui dans un 4-4-2. Blessé à la main, Ivan Rakitic est absent. Le milieu est aujourd’hui composé de Sergio Busquets et Andrés Iniesta dans le coeur du jeu, Philippe Coutinho et Paulinho sur les côtés. Devant le duo Suarez-Messi est aligné. Troisième du championnat, un point devant le Real Madrid, le Valence de Marcelino s’avance aujourd’hui dans un schéma qui a fait son succès ces dernières semaines. Un 4-4-2 dans lequel Gonçalo Guedes et Geoffrey Kondogbia tenteront de briller au milieu. Devant, la paire Mina-Rodrigo sera à surveiller.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Paulinho, Busquets, Iniesta, Coutinho - Suarez, Messi

FC Valence : Neto - Vezo, Garay, Gabriel, Gaya - Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes - Mina, Rodrigo