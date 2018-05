Ernesto Valverde était présent en conférence de presse mardi après-midi. L’entraîneur du FC Barcelone a notamment été interrogé sur le cas Ousmane Dembélé, qui ne joue pratiquement plus, et qui pourrait faire objet d’un prêt selon la presse catalane.

« Il vient d’arriver. Il a été blessé pendant un moment, et être titulaire au Barça ce n’est pas facile. Il a un talent incroyable, il est rapide. Il doit travailler des choses sur le plan tactique, comme le pressing après un ballon perdu. Mais on comprend qu’il est jeune et qu’il sort d’une saison difficile. On espère qu’il pourra développer son talent la saison prochaine », a lancé l’entraîneur barcelonais.