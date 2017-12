Le FC Barcelone a torpillé le Real Madrid ce samedi après-midi (0-3). Après avoir subi la loi des Merengues en première période, les hommes d’Ernesto Valverde ont su réagir et rouler sur leur adversaire après la pause. Devant les médias, le coach du Barça a tenu à se montrer prudent, alors que les journalistes espagnoles ne cessaient de lui rappeler les 9 points d’écarts entre son club et le second, l’Atlético de Madrid :

« Je ne pense pas que nous ayons gagné la Liga pour autant. Nous n’en sommes qu’à la moitié. Oui, nous avons une vraie avance. Et c’est une leçon pour tous : le Real tournait mieux que nous cet été. Aujourd’hui, on les a battu chez eux. Tout peut donc arriver. »