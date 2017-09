Ce week-end encore, Luis Suarez a livré une prestation assez moyenne, lors de la victoire catalane 2-1 sur la pelouse de Getafe. Voilà plusieurs semaines désormais que les supporters et journalistes barcelonais ont constaté une baisse de niveau chez l’Uruguayen, mais aussi une attitude qui a un peu changé, avec de plus en plus de gestes d’énervement notamment.

En conférence de presse, son coach Ernesto Valverde a été interrogé à ce sujet ; « C’est son style et sa façon d’affronter les choses. Il est très expressif, c’est vrai. Il y a des jours où il a plus de réussite que d’autres. Mais son travail nous apporte toujours beaucoup de choses », a expliqué l’entraîneur du club barcelonais.