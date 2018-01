Les débuts d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone sont décidément émaillés de blessures. Suite à sa longue absence en début de saison, l’attaquant international tricolore, qui revenait doucement à la compétition, est rentré blessé du déplacement à Anoeta le week-end dernier. Verdict : 3-4 semaines d’absence. Interrogé en conférence de presse, Ernesto Valverde a donné des nouvelles de l’ancien Rennais.

« Je n’ai pas parlé avec lui. Honnêtement, je ne pensais pas, vu du banc, qu’il s’était blessé, car je l’ai vu bien finir le match. C’est comme ça. Après une blessure aussi longue, les retours sont toujours compliqués. Il a enchaîné les matches, doucement, en commençant sur le banc d’abord avant de grappiller les minutes. On fera la même chose à son retour. On espère que ce ne sera pas très grave. Ce genre de rechute arrive », a-t-il expliqué avant de poursuivre. « Il a été gravement blessé en début de saison. Maintenant, il a petit problème, mais pas aussi grave que le premier. On ne peut pas en faire une montagne. C’est un pépin à résoudre. On va l’aider pour que tout cela ne soit finalement qu’anecdotique avec le temps », a-t-il conclu.