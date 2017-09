Le week-end a été dur pour le Barça. Si le club s’est imposé 2-1, non sans souffrir, sur la pelouse de Getafe, les Barcelonais ont vu comment Ousmane Dembélé, blessé, devait quitter ses coéquipiers prématurément, aux alentours de la 25e minute de jeu. Victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, il sera opéré mardi et manquera entre trois et quatre mois de compétition.

En conférence de presse, Ernesto Valverde a mis la blessure de la star du mercato blaugrana sur le compte de l’inexpérience, qui aurait empêché le Français de se rendre compte de sa blessure avant d’aggraver les choses : « ce qui est clair, c’est que c’est un joueur qui n’a jamais eu de problèmes musculaires, il n’a pas cette expérience pour reconnaître les petits pépins. Un joueur avec une telle vitesse qui se blesse en faisant ce geste de talonnade... ce n’est pas une chose normale, mais ça fait partie des probabilités. Un joueur plus vétéran n’aurait peut-être pas fait ce geste ».