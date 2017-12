Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé s’investit plus que jamais pour renouer au plus vite avec la compétition. Un investissement loué par le FC Barcelone en interne désireux tout de même de préserver son international français. Si l’ancien Rennais a coché la date du 23 décembre pour son retour (jour du clasico face au Real Madrid), le staff médical et Ernesto Valverde ne partagent pas cette vision des choses.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien du Barça s’est prononcé sur le sujet. « Nous pensons que Dembélé sera bientôt avec l’équipe, mais nous ne prendrons aucun risque pour avancer d’une semaine son retour. En principe, nous ne l’aurons pas avant Noël, mais nous verrons, » a ainsi lâché Valverde.