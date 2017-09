Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du FC Barcelone Ernesto Valverde a évoqué le cas Ousmane Dembélé (20 ans), arrivé dans les derniers jours du mercato au Camp Nou. « Être ici avec nous ces derniers jours a fait du bien à Dembélé. Il avait accusé le coup lié après sa période d’inactivité et après avoir été au centre des attentions. Peu à peu, on le sent plus libéré et plus concerné », a-t-il lancé.

Et s’il savoure la montée en puissance de l’international tricolore, le technicien blaugrana a refusé de dire s’il le lancerait d’entrée pour le derby de Barcelone contre l’Espanyol ce week-end. « Je ne pense pas qu’il soit prêt, mais il est de mieux en mieux. Il assimile ce que nous attendons de lui au fur et à mesure. Nous savons tous le retentissement médiatique qu’à eu son transfert. Je ne dirai pas si Dembélé sera titulaire », a-t-il expliqué. Suspense...