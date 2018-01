Si on a craint une possible rechute lors de sa sortie jeudi soir contre le Celta Vigo (5-0, Copa del Rey), Ousmane Dembélé va bien, comme l’a expliqué le coach du FC Barcelone Ernesto Valverde à la presse.

« Ce n’est rien de spécial », a-t-il lancé à l’issue de la rencontre, relayé par Sport. Mieux, le technicien blaugrana a apprécié la prestation du jeune Français. « Il a fait un pas important. Quand il joue, avec la vitesse et la technique qu’il a, on voit qu’il peut se passer quelque chose. Il est différent des autres. Il a besoin d’un temps d’adaptation, mais il a pris plus de risques », a-t-il lancé. C’est dit.