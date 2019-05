Même s’il a annoncé officiellement son départ de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine, étant donné que son arrivée au FC Barcelone pourrait être contrecarrée par un rejet du vestiaire catalan, qui n’a pas oublié la fausse arrivée du Tricolore l’an passé, mise en scène dans le documentaire « La Décision ». Un ex-joueur du Barça, Xavi, a été invité à donner son avis sur une éventuelle arrivée du Français chez les Blaugranas lors du mercato estival : « Je comprends que cela a fait mal ce qu’il a fait l’été dernier, a confié l’Espagnol, qui a raccroché les crampons hier soir, au média Sport. Si la raison de ce rejet était uniquement pour des raisons footballistiques, j’essaierais de parler au vestiaire pour lui montrer quel apport peut avoir Griezmann. »

« Mais il faut voir, cependant, qui le veut ?, a poursuivi Xavi. Le directeur sportif ? Valverde ? Le président ? Si j’étais au Barça, je demanderais les transferts à venir et si le vestiaire n’est pas d’accord avec l’un d’entre eux, alors je parlerais au groupe. Que ce soit pour Griezmann ou un autre. Une autre chose est que l’entraîneur ne le veut pas et les joueurs non plus. Alors nous avons un problème. Quand j’ai vu la couverture du quotidien Sport (qui titrait « No » avec une photo de Griezmann, pour indiquer que le vestiaire du Barça était contre l’arrivée du Français, ndlr), je me suis dit : ça doit être vrai, sinon il n’y aurait pas une Une comme celle-là. »