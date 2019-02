Alors qu’ils ont recruté un avant-centre cet hiver, avec l’arrivée de Kevin-Prince Boateng, en doublure de Luis Suárez, les dirigeants du FC Barcelone ont également cherché à faire venir un défenseur central pendant le mois de janvier, pour pallier à la blessure de Samuel Umtiti. Et As révèle que les Blaugranas ont été tentés par le joueur de Fenerbahçe, Martin Škrtel. Mais le Slovaque aurait refusé l’offre des Catalans, ne voulant pas se contenter d’un second rôle dans la hiérarchie des défenseurs du Barça.

« Barcelone voulait le faire signer (Škrtel) et insistait car il leur fallait un défenseur central qui soit une alternative fiable, mais le joueur n’était pas d’accord car il ne voulait pas être un remplaçant de Piqué et Umtiti, a indiqué Mithat Halis, l’un des partenaires de la société qui représente Martin Škrtel. D’un autre côté, Martin Škrtel est heureux à Istanbul et il a un rôle important à jouer à Fenerbahçe. Il ne voulait pas être le troisième choix à Barcelone. » Les Catalans pourraient toutefois retenter leur chance cet été puisque le contrat du joueur de 34 ans expire en juin prochain chez les Stambouliotes.