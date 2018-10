La troisième journée de la Ligue des Champions se poursuit ce soir. Parmi les principales affiches figure le choc entre Barcelone et l’Inter. Les deux équipes s’affrontent pour la tête du groupe B au Camp Nou. Dans son enceinte, le FC Barcelone s’articule dans son traditionnel 4-3-3. Marc André ter Stegen prend place dans les cages derrière Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arthur forment le trio du milieu de terrain. Enfin, Philippe Coutinho, Rafinha et Luis Suarez prennent place en attaque.

Du côté de l’Internazionale, Luciano Spalletti poursuit dans son traditionnel 4-2-3-1 avec Samir Handanovic dans les buts. La ligne défensive est constituée de D’Ambrosio, Milan Skriniar, Miranda, et Kwadwo Asamoah. Matias Vecino et Marcelo Brozovic évoluent dans un double pivot. Devant eux, Antonio Candreva, Borja Valero et Ivan Perisic vont apporter de la percussion et donner des ballons à Mauro Icardi l’attaquant de pointe.

Les compositions

Barcelone : ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Coutinho, Rafinha, Luis Suárez

Internazionale : Handanovic - D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah - Brozovic, Vecino ( Candreva, Borja Valero, Perisic - Icardi.