Mercredi soir, le FC Barcelone s’est facilement imposé contre Leonesa (4-1). Dans un match marqué par des buts de Malcom et Munir El Haddadi, un autre joueur en manque de temps de jeu s’est illustré : Denis Suarez. Double buteur contre Leonesa, l’Espagnol a une nouvelle fois profité de son faible temps de jeu pour s’illustrer. Il a ensuite tenu à faire passer un message à son entraîneur, des propos relayés par Marca.

« Je travaille pour jouer et je n’ai pas de minutes. Si je ne joue pas... on verra. Je veux jouer, et aujourd’hui, j’ai pu m’amuser. Je me sentais bien, à l’aise. Je veux jouer le plus possible. Je suis content qu’on ait gagné, content d’avoir marqué, et content pour ceux qui jouent moins. Je suis aussi ravi pour ceux qui ont fait leurs grands débuts, je sais d’où ils viennent », a ainsi déclaré Denis Suarez.