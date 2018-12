Ousmane Dembélé ne cesse de faire parler de lui depuis son arrivée au FC Barcelone. Critiqué pour sa conduite extra-sportive, l’ailier français s’est cependant totalement relancé lors du match contre Villarreal (2-0) où la presse espagnole l’a félicité pour sa prestation. Visiblement mieux, l’ancien joueur du Stade Rennais a récemment vu l’un de ses amis au Barça l’encenser.

En effet, lors d’une interview accordée à ESPN, Nelson Semedo a évoqué le cas Ousmane Dembélé. « Il est plus responsable. Personne ne doute que c’est un bon joueur, avec un grand potentiel et qu’il peut nous aider. Il est à 100% avec l’équipe. Ce serait bien pour lui et pour nous qu’il continue comme ça », a ainsi déclaré Nelson Semedo.