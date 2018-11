Arrivé à Barcelone en 2017 pour 105 M€ (+ 42 M€ de bonus), Ousmane Dembélé ne cesse de faire parler de lui, et pas toujours en bien. Critiqué par la presse espagnole pour son comportement, l’ancien Rennais agacerait en interne. Il s’était d’abord signalé en affichant son mécontentement envers le chauffeur mis à sa disposition par le club, avant de réclamer un cuisinier français. Enfin, ses retards aux entraînements, ses voyages sans prévenir les responsables catalans et aussi le manque d’implication dans les activités commerciales du club ne plairaient pas au club.

Et cette fois, selon la RAC1, une nouvelle polémique autour du Français pourrait éclater. Le Français souffrirait d’une gastro-entérite et était absent de l’entraînement jeudi. Seulement, ce dernier n’a pas prévenu de son absence et le Barça l’a cherché pendant près d’une heure et demie, avant de finalement lui envoyer un médecin du club qui a confirmé sa maladie. Ce nouveau cas n’aurait pas plu aux dirigeants, qui considéreraient ce comportement comme déplacé envers les autres joueurs. Ousmane Dembélé fait décidément plus parler de lui en dehors que sur le terrain...