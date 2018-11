Cette saison, le Borussia Dortmund réalise un début d’exercice parfait. Souverains en championnat avec 8 victoires et 3 nuls, et une première place du championnat d’Allemagne, les joueurs de la Ruhr peuvent compter sur une attaque de feu, dont un homme semble sortir du lot : Paco Alcacer. Buteur à huit reprises en seulement 2 titularisations (il est entré en jeu dans 4 autres matches), l’Espagnol renaît, lui qui est prêté avec option d’achat par le FC Barcelone.

Et selon Mundo Deportivo, Grascar Grau, président du club catalan, a bien confirmé que le Borussia Dortmund allait lever l’option d’achat du serial buteur espagnol. Ce dernier devrait officiellement quitter la Catalogne le 27 novembre et signer définitivement à Dortmund pour un montant de 23 M€ (+ 5 M€ de bonus). Une bonne nouvelle pour Lucien Favre et pour le BVB.