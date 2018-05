Ce soir, la 37e journée de Ligue 2 devrait permettre de dégager les équipes qualifiées en play-offs pour décrocher la montée en Ligue 1. Une échéance importante pour la LFP qui a décidé de dévoiler les dates et les horaires des play-offs et des barrages.

Le premier match aura lieu le mardi 15 mai à 20h45 entre le 4e et le 5e de Ligue 2. Les barrages Ligue 2 - National auront lieu les 22 et 27 mai tandis que les barrages Ligue 1 - Ligue 2 se dérouleront les 23 et 27 mai. Ces rencontres permettront de composer les différents championnats pour l’exercice 2018-2019.

CALENDRIER DES PLAY-OFFS

Play-Offs 1 :

Mardi 15 mai à 20h45 (co-diffusion Canal + et beIN SPORTS)

4e de Domino’s Ligue 2 / 5e de Domino’s Ligue 2

Play-Offs 2 :

Vendredi 18 mai à 20h45 (co-diffusion Canal + et beIN SPORTS)

3e de Domino’s Ligue 2 / vainqueur du play-offs 1

CALENDRIER DES BARRAGES DOMINO’S LIGUE 2

Barrages aller de Domino’s Ligue 2 :

Mardi 22 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ et beIN SPORTS)

3e du National / 18e de Domino’s Ligue 2

Barrages retour de Domino’s Ligue 2 :

Dimanche 27 mai à 18h00 (co-diffusion Canal+ et beIN SPORTS)

18e de Domino’s Ligue 2 / 3e du National

CALENDRIER DES BARRAGES LIGUE 1 CONFORAMA

Barrages aller de Ligue 1 Conforama :

Mercredi 23 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ et beIN SPORTS)

Vainqueur des Play-offs / 18e de Ligue 1 Conforama

Barrages retour de Ligue 1 Conforama :

Dimanche 27 mai à 21h00 (co-diffusion Canal+ et beIN SPORTS)

18e de Ligue 1 Conforama / Vainqueur des Play-offs