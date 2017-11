Mustapha Bayal Sall (32 ans) fait aujourd’hui le bonheur d’Antwerp. Mais avant d’atterrir en Belgique, le géant sénégalais a longtemps officié en Ligue 1, du côté de l’AS Saint-Etienne. Toutefois, dans les colonnes de Sport/Foot Magazine, le défenseur central a avoué qu’il aurait pu rejoindre un autre club français avant de s’engager avec les Verts en 2006.

« L’OM ? J’y vais juste après Bâle. Les tests étaient bons. Sauf qu’Henryk Kasperczak (le sélectionneur du Sénégal à l’époque, ndlr) a parlé de moi à Saint-Étienne. Ils ont envoyé quelqu’un chez moi, au Sénégal, mais je n’y étais pas. Mon père adoptif leur a dit que j’étais à Marseille. L’OM voulait me faire signer. Mais là-bas, ils étaient occupés par le transfert de Franck Ribéry (qui part finalement un an plus tard, ndlr). Au final, un chauffeur de Saint-Étienne est venu me chercher à Marseille, à une heure du matin. Le lendemain, c’est l’OM qui me cherchait à l’entraînement… (il sourit) Après deux semaines d’essai, j’ai signé trois ans de contrat avec Saint-Étienne », a-t-il raconté.