Interrogé par Sport/Foot Magazine, en Belgique, Mustapha Bayal Sall, désormais au Royal Antwerp en Belgique, s’est souvenu de ses duels avec Zlatan Ibrahimovic lorsque les deux évoluaient encore en Ligue 1, respectivement à Saint-Étienne et au Paris SG. « Il veut te déstabiliser, il te dit des mots pour que tu craques. Mais ça ne marche pas avec moi. Quand tu m’insultes sur le terrain, je ne te suis pas. Il faut être intelligent. Je lui ai dit ça dans un match qu’on a gagné (2-1, le 3 novembre 2012, ndlr). On ne faisait que se mettre des coups de coude. Je l’ai attrapé, il est tombé et je lui ai mis un coude. On se met nez à nez, il m’insulte, en anglais et en suédois. C’est là que je lui ai répondu (il sourit) », a-t-il expliqué.

Le défenseur sénégalais a ensuite expliqué sa méthode pour prendre le géant suédois à l’époque. « En fait, je le prenais comme un autre joueur, pas comme la star qu’il est. Sinon, il allait me manger. Je n’avais pas de complexes. Il a apprécié ma façon de faire, il a dit que j’étais le meilleur défenseur en France. Il était motivé quand il jouait contre moi parce qu’il savait que ça n’allait pas être facile. Avant les matches, Blaise Matuidi venait me voir parce que Zlatan lui demandait si j’allais jouer. Il était content quand c’était le cas. Pendant les matches, on discutait, puis on s’échangeait nos maillots. C’est resté », a-t-il raconté. Respect.