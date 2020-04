Formé au Bayer Leverkusen, Kai Havertz a tapé dans l’œil des plus grosses écuries européennes. Auteur de dix buts et huit passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues cette saison, le joueur âgé de 20 ans est notamment suivi par le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec le club présidé par l’Espagnol Fernando Carro. Lors du prochain mercato estival, l’Allemand risque donc d’être au cœur de nombreuses négociations. Et de son côté, le principal concerné semble savoir ce qu’il veut pour son avenir.

« Je me demande souvent ce que les autres pensent savoir de moi. Je suis prêt à fait un grand pas, j’aime les défis. Et pour moi, cela inclut aussi les pays étrangers, a déclaré l’international allemand (7 sélections, 1 réalisation) à Sport Bild avant de poursuivre. Leverkusen est un grand club, je m’y sens bien. Je l’ai toujours dit. Mais bien sûr, je veux franchir une nouvelle étape dans ma carrière à un moment donné. C’est mon ambition. » Ce qui est sûr, c’est que le Bayer Leverkusen attend au moins 100M€, comme l’avait expliqué l’entraîneur Peter Bosz récemment.